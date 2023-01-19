В Мурманской области индекс тарифов на грузовые перевозки в ноябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,9%

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-ноябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

Как сообщает статистическое ведомство региона, в Мурманской области индекс цен производителей промышленных товаров (услуг) в ноябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 112,0%, в том числе по видам экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых» – 97,5%, «Обрабатывающие производства» – 120,0, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 100,5, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 100,0%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в ноябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101,2%, в том числе на продукцию животноводства – 101,2%.

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в ноябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,3%, в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию – 100,2%, приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 100,4, на прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 101,0%.

Индекс тарифов на грузовые перевозки в ноябре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 99,9%, в том числе морским транспортом – 100,0%, автомобильным транспортом – 99,2%.