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Мурманская область. Арктика (16+)26.01.22 17:30

В Мурманской области инвесторы делятся историями успеха – опубликован пилотный выпуск видеопроекта «ArcticTED»

Опубликован пилотный выпуск видеопроекта «ArcticTED». В серии видеороликов инвесторы расскажут о новых возможностях, которые открываются у сегодняшних школьников и студентов в связи с запуском инвестиционных проектов на территории региона. Среди приглашенных гостей – представители компаний, реализующих крупные логистические и промышленные проекты («Морской торговый порт Лавна», «Русатом Карго», «НОВАТЭК–Мурманск», «Кольская ГМК»), а также руководители компаний, развивающих перспективные бизнес-ниши и продвигающие туризм и арктическую кухню.

«Мегапроекты делают обычные люди» – так звучит тема пилотного выпуска «ArcticTED». Его герой – заместитель генерального директора ООО «Морской порт Лавна» Максим Николаев рассказывает о собственном опыте работы в крупной компании, реализующей масштабный якорный проект Мурманского транспортного узла. К строительству морского порта «Лавна» приступили в 2021 году, и ожидается, что к концу 2023 года терминал примет первые грузы.

«Это уникальный объект, самый крупный угольный – рассказал Максим Николаев. – Уже на этапе строительства мы создаем 1200 рабочих мест, а когда мы его запустим, будет 500. Но проект уникален даже не тем, что он самый крупный. Он будет снабжать углем сначала Европу, а в перспективе – еще и Азию, Китай, Индонезию».

Спикер поделился, какие современные решения будут применены на предприятии, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, а также пригласил молодых людей стать частью истории, приняв участие в реализации амбициозного проекта.

«В ближайший год наша кадровая служба будет формировать резерв под персонал, который будет обслуживать этот огромный механизм, станет большой семьей. Думаю, можно будет попробовать стажироваться. Хочу подытожить, сказав, что сейчас Мурманская область – это тот регион, где созданы возможности для вас, сюда переезжают специалисты со всей России», – подвёл итог видеолекции Максим Николаев.

Запись публичных лекций в стиле TED состоялась на площадке Мурманского государственного технического университета в декабре в рамках проекта «Кадры для экономики» Корпорации развития Мурманской области. В результате будет выпущено шесть видеороликов. Цель арктических лекций в стиле TED – мотивировать молодежь выбирать Мурманскую область для жизни, учебы и карьерного роста. При этом формат TED выбран не случайно. Это популярная во всем мире форма публичных выступлений, во время которых спикеры делятся личным опытом.
Посмотреть лекцию «Мегапроекты делают обычные люди» в рамках проекта ArcticTED можно на YouTube-канале правительства Мурманской области, а также на страницах региональной Корпорации развития в социальных сетях.

 

 

Фото: https://www.youtube.com/watch?v=-9FhdHPmy_E

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