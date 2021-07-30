В Мурманской области обнаружено 12 поддельных банкнотКому предлагали самые высокие зарплаты в Мурманской области по итогам июля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)30.07.21 10:15

В Мурманской области инвесторы из Финляндии могут воспользоваться арктическими льготами

Финские компании, заинтересованные в реализации инвестиционных проектов на территории Мурманской области, могут рассчитывать на те же преференции, что и российские инвесторы при выполнении ряда условий. Об этом рассказала генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова во время вчерашней рабочей встречи с руководителем Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии Лари Пелтоненом. Встреча была организована комитетом по туризму Мурманской области.

«Туризм, индустрия гостеприимства является одной из бурно развивающихся отраслей. Это видно по резидентам Арктической зоны: сейчас в Мурманской области треть резидентов – это инвестиционные проекты именно в сфере туризма. И, конечно, регион заинтересован в привлечении передового опыта, который есть у наших соседей, – рассказала Светлана Панфилова. – Арктические преференции позволяют участвовать в реализации инвестиционных проектов иностранному капиталу, с соблюдением ключевых условий».

На данный момент на территории Мурманской области зарегистрировано 60 резидентов АЗ РФ, 21 из них – в туристической отрасли. Как отметила Светлана Панфилова, чтобы стать резидентом АЗ РФ иностранному инвестору нужно зарегистрировать дочернюю компанию на территории Мурманской области. Кроме «арктических преференций» иностранные компании могут рассчитывать и на другие льготы, доступные российскому бизнесу. Помощь в сопровождении иностранных инвесторов готова оказать Корпорация развития Мурманской области.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, Финляндия входит в число основных внешнеторговых партнеров Мурманской области, взаимодействие налажено на всех уровнях сотрудничества. На постоянной основе представители туристического бизнеса перенимают опыт у финских партнеров в части составления экскурсионных программ и эффективных методов продвижения туристических услуг. По словам руководителя Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии Лари Пелтонена, наиболее тесное сотрудничество у Мурманской области сложилось с финской Лапландией.

«Интерес со стороны Лапландии в плане инвестиций есть, – отметил Лари Пелтонен. – Есть интерес к созданию общих туристских продуктов, которые можно было бы совмещать: например, начинать в Лапландии и продолжать в Мурманской области. По нашим наблюдениям за последние 10 лет, в Лапландию приезжают состоятельные люди. У них мало времени, поэтому программные продукты составляются так, чтобы они смогли успеть все – и катание на собаках, и посмотреть северное сияние. Думаю, спрос на такие виды услуг будет актуален и в Мурманской области».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

KOHCTANTA
23.07.21 07:19
Смывной бачок отремонтировали, значит, скоро выборы! Устройство для смыва дерьма заработало, только вопрос мучает, а почему в этот прекрасный "клозет" не заходят представители едроссии? Их бы надо п
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: О том, как депутат Макаревич стал ковид-антиваксером
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.07.21 00:25
Здравствуйте, Анна Дмитриевна! Ваш вопрос стоит также переадресовать и заместителям Председателя Совета депутатов, членам партии Единая Россия, ура-патриотом за зарплату и ДАВНИМ соратникам Веллера и
Комментарий к новости:Эпопея с веллеровскими сертификатами продолжается. Люди обмануты и возмущены
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.07.21 00:18
Здравствуйте, горожане, коллеги из МБОУ "Гимназия № 6" и гости города-героя Мурманска. Работники ОУ вынуждены сами ремонтировать здание ОУ. Вопрос вопросов: а заместители Председателя Совета депутато
Комментарий к новости:Мурманская гимназия №6 готовится к скорому началу нового учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире13:00«Живые символы планеты». Научно-популярная программа (12+)13:30«Международные новости». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Морковь и яблоки растут – в цене-PRO Валюту (16+)Рубль символически снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти-PRO Энергетику (18+)28 июля снижение надёжности электроснабжения затронет часть жилых и нежилых зданий Мурманска-PRO ЖКХ (18+)Прокуратурой Октябрьского округа г. Мурманска выявлены нарушения при подготовке к отопительному периоду-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Побочный эффект пандемии - россиянам станет проще получить пособие по безработице
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика