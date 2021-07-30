В Мурманской области инвесторы из Финляндии могут воспользоваться арктическими льготами

Финские компании, заинтересованные в реализации инвестиционных проектов на территории Мурманской области, могут рассчитывать на те же преференции, что и российские инвесторы при выполнении ряда условий. Об этом рассказала генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова во время вчерашней рабочей встречи с руководителем Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии Лари Пелтоненом. Встреча была организована комитетом по туризму Мурманской области.

«Туризм, индустрия гостеприимства является одной из бурно развивающихся отраслей. Это видно по резидентам Арктической зоны: сейчас в Мурманской области треть резидентов – это инвестиционные проекты именно в сфере туризма. И, конечно, регион заинтересован в привлечении передового опыта, который есть у наших соседей, – рассказала Светлана Панфилова. – Арктические преференции позволяют участвовать в реализации инвестиционных проектов иностранному капиталу, с соблюдением ключевых условий».

На данный момент на территории Мурманской области зарегистрировано 60 резидентов АЗ РФ, 21 из них – в туристической отрасли. Как отметила Светлана Панфилова, чтобы стать резидентом АЗ РФ иностранному инвестору нужно зарегистрировать дочернюю компанию на территории Мурманской области. Кроме «арктических преференций» иностранные компании могут рассчитывать и на другие льготы, доступные российскому бизнесу. Помощь в сопровождении иностранных инвесторов готова оказать Корпорация развития Мурманской области.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, Финляндия входит в число основных внешнеторговых партнеров Мурманской области, взаимодействие налажено на всех уровнях сотрудничества. На постоянной основе представители туристического бизнеса перенимают опыт у финских партнеров в части составления экскурсионных программ и эффективных методов продвижения туристических услуг. По словам руководителя Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии Лари Пелтонена, наиболее тесное сотрудничество у Мурманской области сложилось с финской Лапландией.

«Интерес со стороны Лапландии в плане инвестиций есть, – отметил Лари Пелтонен. – Есть интерес к созданию общих туристских продуктов, которые можно было бы совмещать: например, начинать в Лапландии и продолжать в Мурманской области. По нашим наблюдениям за последние 10 лет, в Лапландию приезжают состоятельные люди. У них мало времени, поэтому программные продукты составляются так, чтобы они смогли успеть все – и катание на собаках, и посмотреть северное сияние. Думаю, спрос на такие виды услуг будет актуален и в Мурманской области».