В Мурманской области ищут альпиниста на зарплату от 100 тысяч рублей

Как сообщает hh.ru, в Мурманской области ищут альпиниста по огнезащите на зарплату от 100000 рублей, которому предстоит заниматься окраской огнезащитой металлических конструкций.

Работодатель предоставляет жильё на период работы, проезд оплачивается за счет компании, оплата сдельная.

В обязанности войдёт окраска огнезащитой металлических конструкций с самоходного ножничного подъемника пиканиска (высота 12 метров), аппаратом безвоздушного распыления.

От кандидата ожидается опыт работы от 3 лет, навыки работы с аппаратом безвоздушного распыления, а также наличие навыков работы с системами промышленного альпинизма. Желательно наличие соответствующих аттестаций (допусков).