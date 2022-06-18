Мурманская область. Арктика (16+)18.06.22 12:00
В Мурманской области ищут альпиниста на зарплату от 100 тысяч рублей
Как сообщает hh.ru, в Мурманской области ищут альпиниста по огнезащите на зарплату от 100000 рублей, которому предстоит заниматься окраской огнезащитой металлических конструкций.
Работодатель предоставляет жильё на период работы, проезд оплачивается за счет компании, оплата сдельная.
В обязанности войдёт окраска огнезащитой металлических конструкций с самоходного ножничного подъемника пиканиска (высота 12 метров), аппаратом безвоздушного распыления.
От кандидата ожидается опыт работы от 3 лет, навыки работы с аппаратом безвоздушного распыления, а также наличие навыков работы с системами промышленного альпинизма. Желательно наличие соответствующих аттестаций (допусков).
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
-Скоро в эфире17:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO Деньги (16+)В базовом сценарии Банк России ожидает, что к концу 2022 года годовая инфляция составит 14,0-17,0%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 37 копеек, доллар укрепился почти на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)ПМЭФ – 2022: «Россети Северо-Запад» готовы перевести на электричество котельные Мурманской области для уменьшения карбонового следа в Арктике-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 и 20 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуме приняты два важных законопроекта, расширяющих жилищные права военнослужащих