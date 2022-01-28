В Мурманской области ищут директора по строительству на зарплату до 700 тысяч рублей

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Мурманской области и выяснили, что прямо сейчас в строительную компанию города Мурманск срочно ищут директора по строительству и предлагают кандидатам зарплату в 15 раз больше, чем средняя зарплата специалиста в строительной сфере в Мурманской области (от 47 000 рублей).

Зарплата, указанная в вакансии директора по строительству, который будет работать в городе Мурманск, находится в пределах от 350 до 700 тысяч рублей.

Работодатель ждёт, что будущий директор по строительству будет работать в компании на полную ставку, то есть полный день. Среди требований к кандидатам у работодателя перечисляются следующие: высшее профильное образование, опыт на руководящей должности не менее 5 лет, опыт одновременного ведения и сдачи нескольких объектов с различной локацией, опыт руководства работами по теплоизоляции на промышленных объектах с использованием пеностекла, успешная реализация проектов (соблюдение бюджетов, сроков), опыт ведения собственного бизнеса (как преимущество), готовность к командировкам на объекты компании (до 6 месяцев) и ненормированному рабочему дню.

Среди условий работодатель предлагает следующие: официальное оформление согласно ТК РФ, ненормированный рабочий день, командировки по РФ, совокупный ежемесячный доход от 350 - 700 тысяч рублей, по истечению испытательного срока (от 6 месяцев) - переход на формат партнёрства с % от прибыльности проектов, находящихся в управлении (от всего направления изоляционных работ).

Среди ключевых навыков, важных для этой должности, работодатель указывает: кандидат должен уметь работать в команде, быть внимательным к деталям, работать в условиях многозадачности, иметь аналитический склад ума и лидерские качества, а также уметь руководить людьми и быть уверенным пользователем ПК.