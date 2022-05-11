В Мурманской области ищут советников руководителей образовательных организаций по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

В Мурманской области началось формирование кадрового резерва на должность советников руководителей образовательных организации по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. «Навигаторы детства 2.0» — открытый конкурс Министерства просвещения Российской Федерации и Российского движения школьников по отбору кандидатов на должность советника руководителя образовательной организации по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

1 марта 2021 года должность советника руководителя по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была утверждена в школах десяти пилотных регионов страны.

Министерством просвещения Российской Федерации разработаны квалификационные требования должности «Советник руководителя образовательной организации по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями».

Должность советника руководителя по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями введена в перечень должностей педагогических работников (постановление правительства Российской Федерации от 21.02.2022 №225).

С апреля 2022 года Мурманская область вошла в число 35 регионов в которых будут вводиться должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, для желающих принять участие в конкурсе заявки можно подать на сайте Корпоративного университета РДШ до 13 мая 2022 года.

Победителей конкурсного отбора определят до 15 июля.

С 15 июля победители конкурсного отбора пройдут повышение квалификации на сайте Корпоративного университета РДШ.

Подать заявки на конкурс могут как педагоги со стажем, так и студенты педагогических вузов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/