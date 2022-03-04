В Мурманской области ищут врача анестезиолога-реаниматолога с зарплатой до 150 тысяч рублей

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Мурманской области и выяснили, что прямо сейчас в государственную больницу ищут врача анестезиолога-реаниматолога и предлагают зарплату до 150 тысяч рублей.

Работодатель ищет специалистов, которые имеют высшее медицинское образование, подготовку в интернатуре/ординатуре по специальности «Анестезиология-реаниматология», а также наличие сертификата по данной специальности.

Среди условий компания обещает стабильную заработную плату до 150 тысяч рублей на руки, сменный график работы, дополнительный отпуск за фактически отработанное время во вредных условиях, оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года, возможность получить служебное жилье, также имеется возможность предоставления единовременного пособия начинающим специалистам.

Работодатель ждёт врачей-профессионалов, любящих детей и свою работу, и обещает доброе отношение к каждому сотруднику.