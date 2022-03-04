Студенты МАГУ привезли из Красноярска золото юкигассенПраздник Севера открыли соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе Специальной Олимпиады России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.03.22 16:30

В Мурманской области ищут врача анестезиолога-реаниматолога с зарплатой до 150 тысяч рублей

Аналитики hh.ru изучили рынок труда Мурманской области и выяснили, что прямо сейчас в государственную больницу ищут врача анестезиолога-реаниматолога и предлагают зарплату до 150 тысяч рублей.

Работодатель ищет специалистов, которые имеют высшее медицинское образование, подготовку в интернатуре/ординатуре по специальности «Анестезиология-реаниматология», а также наличие сертификата по данной специальности.

Среди условий компания обещает стабильную заработную плату до 150 тысяч рублей на руки, сменный график работы, дополнительный отпуск за фактически отработанное время во вредных условиях, оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года, возможность получить служебное жилье, также имеется возможность предоставления единовременного пособия начинающим специалистам.

Работодатель ждёт врачей-профессионалов, любящих детей и свою работу, и обещает доброе отношение к каждому сотруднику.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сферы: обзор рынка труда в ИТ по России и СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
Тахир
27.02.22 05:21
Вы я смотрю тут забили на все и всех,но я вам гарантирую что и как тот прапорщик я буду снимать и отправлять во все инстанции поверьте мне,и мне плевать,я не тот прапор,я уже уволенный человек,но ваш
Комментарий к новости:Коммунальные дилетанты, или В чьих руках находится эксплуатация военного жилфонда посёлка 19 километр?
Виктор
20.02.22 10:33
Шутить изволите. Только за теплоснабжение оплата по однокомнатной квартире увеличилась на 400 руб. (с 1627 до 2042 руб)
Комментарий к новости:Жителям г.п. Верхнетуломский рассказали о том, что их пожалели при очередном повышении тарифов ЖКУ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В регионе увеличен объём средств, направляемых на помощь эвакуируемым пострадавшим гражданам-PRO Валюту (16+)Курс евро упал на 7,48 рубля, доллар – на 5,94 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 5% увеличила выработку электроэнергии в феврале-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: принятие закона о запрете продажи энергетических напитков подросткам – важный шаг на пути здоровьесбережения населения Мурманской области
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика