В Мурманской области исполнена мечта мальчика из Крыма

Накануне губернатор Андрей Чибис провёл встречу с участником всероссийской акции «Ёлка желаний» Константином Мальгавко и его мамой Мариной Елисеевой из Республики Крым. Гости Кольского Заполярья поделились с главой региона впечатлениями о поездке на Север.

«Очень довольны, что посетили Мурманскую область. Особенно рад сын, потому что он любит добрых людей, а здесь на Севере их огромное количество. Есть же такое устойчивое выражение «кавказское гостеприимство», но очень жаль, что нет выражения «заполярное гостеприимство», потому что такого радушного приёма, как в Мурманской области, мы не встречали нигде. А мы с Костей путешественники со стажем, – рассказала Марина Елисеева. – Нам очень понравились «Снежная Деревня» и охота за северным сиянием. Также удалось покататься на оленьих упряжках, хаски и снежном автобусе».

«Это замечательно, что всё понравилось. Рассказывайте друзьям про нашу Мурманскую область и, конечно, приезжайте ещё на Север в качестве гостей независимо от «Ёлки желаний», – отметил губернатор Андрей Чибис.

В рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев помог исполнить желание 16-летнего Константина Мальгавко. Открытку с мечтой мальчика о том, что он хочет увидеть северное сияние, заместитель председателя правительства снял с ёлки желаний в канун Нового года.

В день своего рождения мальчик получил подарки от вице-премьера и сертификат на поездку в Мурманскую область. Программа пребывания гостей составлена при поддержке комитета по туризму Мурманской области и активном участии представителей туристического бизнеса региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, благодаря всероссийской акции «Ёлка желаний» осуществляются новогодние желания детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439566/#&gid=1&pid=8