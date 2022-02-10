Совет областной Думы определил дату заседания регионального парламента на 17 февраляРоссия и Норвегия в этом году возобновят промысел мойвы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)10.02.22 14:00

В Мурманской области исполнена мечта мальчика из Крыма

Накануне губернатор Андрей Чибис провёл встречу с участником всероссийской акции «Ёлка желаний» Константином Мальгавко и его мамой Мариной Елисеевой из Республики Крым. Гости Кольского Заполярья поделились с главой региона впечатлениями о поездке на Север.

«Очень довольны, что посетили Мурманскую область. Особенно рад сын, потому что он любит добрых людей, а здесь на Севере их огромное количество. Есть же такое устойчивое выражение «кавказское гостеприимство», но очень жаль, что нет выражения «заполярное гостеприимство», потому что такого радушного приёма, как в Мурманской области, мы не встречали нигде. А мы с Костей путешественники со стажем, – рассказала Марина Елисеева. – Нам очень понравились «Снежная Деревня» и охота за северным сиянием. Также удалось покататься на оленьих упряжках, хаски и снежном автобусе».

«Это замечательно, что всё понравилось. Рассказывайте друзьям про нашу Мурманскую область и, конечно, приезжайте ещё на Север в качестве гостей независимо от «Ёлки желаний», – отметил губернатор Андрей Чибис.

В рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев помог исполнить желание 16-летнего Константина Мальгавко. Открытку с мечтой мальчика о том, что он хочет увидеть северное сияние, заместитель председателя правительства снял с ёлки желаний в канун Нового года.

В день своего рождения мальчик получил подарки от вице-премьера и сертификат на поездку в Мурманскую область. Программа пребывания гостей составлена при поддержке комитета по туризму Мурманской области и активном участии представителей туристического бизнеса региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, благодаря всероссийской акции «Ёлка желаний» осуществляются новогодние желания детей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие проводится в преддверии Нового года ежегодно с 2018 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439566/#&gid=1&pid=8

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Роман Семенов
07.02.22 16:19
Здравтсвуйте, Сергея Николаевича Тяна знаю с детства, занимался несколько лет у него тхэквондо. Это настолько требовательный руководитель, что успех в любой преподаваемой им дисциплине, я думаю, гара
Комментарий к новости:Усилия ведущего тренера по боевым единоборствам Сергея Тян отмечены орденом «За заслуги перед Отечеством»
Яна
07.02.22 12:10
Черт побери. Мы ей помогли сделать фото у памятника "Полярный круг". И потом локти искусали, что мало поговорили.
Комментарий к новости:С Урала на Кольскую землю - путешествие на двухколёсном коне длиною более 3 тысяч километров
Д.О. Вернер
05.02.22 19:45
Словно с передовицы "Искры"...
Комментарий к новости:Депутат мурманского горсовета Виктор Хабаров скоро может лишиться мандата
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В два раза больше предпринимателей Мурманской области смогут получить «Губернаторский стартап»-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 10 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Пройти бесплатное переобучение могут и россияне в возрасте до 35 лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика