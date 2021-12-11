В Мурманской области из-за морозов оленеубойная кампания началась раньше, чем обычно

В Ловозерском районе началась оленеубойная кампания. В этом году кампания стартовала почти на месяц раньше, чем обычно. Это связано с ранними устоявшимися морозами.

Ветеринарные специалисты осуществляют клинический осмотр животных перед убоем. Также проводятся мониторинговые исследования северных оленей на бруцеллез, отобрано уже 360 проб крови.

В числе исследований также проводится оценка мяса на наличие возбудителей паразитарных и инфекционных болезней. В ходе экспертной оценки специалистов поражённые туши и органы животных выбраковываются и уничтожаются.

Как сообщает региональный комитет по ветеринарии, благодаря работе ветсанэкспертов северяне получают к столу безопасную и качественную продукцию северного оленеводства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430863/#&gid=1&pid=1