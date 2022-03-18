В Мурманской области из-за повышения затрат на производство подорожали услуги по печатанию газет на 66,5%

В Мурманской области цены производителей промышленных товаров в феврале 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем возросли в среднем на 4,1%.

Как сообщает Мурманскстат, по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» наблюдалось повышение цен на железорудный концентрат (на 9,5%).

В производстве пищевых продуктов подорожали мороженая рыба (на 13,9%) и пиво (на 0,6%). Снизились цены на мороженую рыбную печень (на 21,6%), консервы из печени трески (на 16,6), кормовую рыбную муку (на 2,3%).

В металлургическом производстве возросли цены на катанку из алюминия (на 12,8%), необработанные никель и кобальт (соответственно на 5,5% и 1,5%).

Кроме того, в обрабатывающих производствах прирост цен наблюдался на спецодежду (на 12,1%), товарный бетон (на 1,1%). В обработке древесины снизились цены на деревянные поддоны (на 3,6%). Из-за повышения затрат на производство подорожали услуги по печатанию газет (на 66,5%).

По виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» возросли цены на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей (в среднем на 2,5%) и собственного производства (на 1,4%).

По видам экономической деятельности «Производство, передача и распределение пара и горячей воды», «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» цены оставались без изменений.