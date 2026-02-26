В Мурманской области изменен порядок выдачи «Родовой сумки»: теперь будущие мамы смогут получить её заранее, на этапе беременности

В 2025 году в Мурманской области в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» введена новая мера поддержки – выдача наборов «Родовая сумка», направленная на обеспечение женщин и новорожденных детей всем необходимым на период пребывания в роддоме.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил изменить действующий порядок для создания более комфортных условий для беременных женщин.

В соответствии с постановлением регионального правительства, с 1 марта наборы «Родовая сумка» начнут выдавать в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальной программы бесплатного оказания медицинской помощи, — в женских консультациях, где осуществлялось диспансерное наблюдение за течением беременности. Это позволит женщинам заблаговременно подготовиться к поступлению в роддом, а также дополнить сумку личными вещами.

Будущим мамам, которые наблюдаются в женской консультации и срок беременности которых достиг 30 недель (28 — при многоплодной беременности), сумку выдадут прямо на приёме у акушера-гинеколога.

В учреждениях родовспоможения набор «Родовая сумка» будет предоставляться женщинам, у которых роды начались раньше указанного срока, а также тем, кто по каким-либо причинам не наблюдался в консультации.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, до 1 апреля предусмотрен переходный период: для женщин, у которых срок 30 недель и более (28 — при многоплодной беременности) уже наступил, но сумка ещё не была получена, набор будет предоставлен прямо в роддоме.

Каждая будущая мама в Мурманской области сможет получить «Родовую сумку», которая включает 17 наименований предметов, в том числе средства личной гигиены для женщины и новорождённых.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562831/#&gid=1&pid=1