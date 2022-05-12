В Мурманской области изменены размеры авансовых платежей при заключении госконтрактов

В целях обеспечения устойчивого развития региона правительство Мурманской области изменило Положение о мерах по обеспечению исполнения областного бюджета. Принято соответствующее постановление №355-ПП от 6 мая 2022 года.

Внесенные изменения устанавливают право заказчиков предусматривать следующие размеры авансовых платежей по государственным контрактам (договорам): до 50% – по общему правилу; от 50 до 90% – если авансовые платежи подлежат казначейскому сопровождению или имеется обеспечение исполнения контракта (договора); до 95% – на поставку медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, оказание услуг, выполнение работ для оказания медицинской помощи.

Кроме того, заказчики получили возможность в соответствии с ч. 65.1 ст. 112 Закона №44-ФЗ внести по соглашению сторон в ранее заключенные контракты изменения в части увеличения авансовых платежей до указанных размеров, с соблюдением размера обеспечения исполнения контракта, устанавливаемого в соответствии с ч. 6 ст. 96 Закона №44-ФЗ, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.