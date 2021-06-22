В Мурманской области изменили порядок выдачи разрешений на добычу лося

21 июня утверждён новый порядок выдачи разрешений на добычу лося. Соответствующий закон Мурманской области был подписан губернатором региона.

Закон предусматривает распределение разрешений в порядке очередности поступления поданных от охотников заявлений на участие в распределении разрешений, а в случае, если количество поданных заявлений на участие в распределении разрешений превысит лимит добычи охотничьих ресурсов, распределение разрешений будет проводиться посредством случайной выборки – жребия.

«В Мурманской области порядка 30 тысяч охотников, любят приезжать и из других регионов страны. Копытное животное считается самым интересным среди охотников. Каждый год спрос очень большой, охотники занимают очередь за 2-3 недели до срока, поэтому те, кто пришёл, как и положено, за 10 дней, сталкиваются с тем, что оказываются в конце очереди. Новые изменения упростят порядок выдачи разрешений, сводя на нет проблему очередей и ажиотажа», – уточнил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

Для участия охотнику необходимо подать заявление об участии в распределении разрешений в министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области в период с 1 по 15 июля (формы заявлений об участии в распределении разрешений будут размещены на официальном сайте министерства позднее).

Разрешения на добычу лося будут распределяться министерством между охотниками, допущенными к участию, по каждому району общедоступного охотничьего угодья. Распределение разрешений между охотниками, участвовавшими в проведении учета охотничьих ресурсов и (или) биотехнических мероприятий, и между иными охотниками проводится раздельно.

До 3 августа на официальном сайте Минприроды региона будет размещена информация о количестве поданных заявлений об участии в распределении разрешений, о количестве охотников, допущенных к участию в распределении разрешений, об объёме установленной квоты для каждого района общедоступных охотничьих угодий и о необходимости проведения жеребьевки в случае превышения количества принятых заявлений квоте на добычу лося.

Затем за 3 рабочих дня до дня начала проведения жеребьёвки будет опубликована информация о дате, времени и месте проведения. Жеребьёка будет проводиться комиссией путем случайной выемки одинаковых конвертов (контейнеров) с номерами заявлений из устройства с системой перемешивания. Данная процедура буде проводиться открыто, при участии охотников, подавших заявление, сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.