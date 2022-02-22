В Мурманской области изменились цены на ПЦР-тестирование

Представители Народного фронта провели повторный мониторинг стоимости ПЦР-тестирования в Мурманской области. Как показала проверка, за последние недели цена в некоторых медицинских учреждениях на эти услуги снизилась на сумму от 200 до 370 рублей. При этом в других, напротив, выросла и составила почти 1600 рублей. Наиболее сложная ситуация наблюдается вдали от областного центра. Так, в одной из лабораторий Кандалакши стоимость ПЦР-тестирования достигает 2150 рублей.

«Таким образом, средняя цена за процедуру в проверенных нами лабораториях составила 1780 рублей вместо прежних 1673 рубле. При этом не все оказывающие услугу учреждения готовы были провести исследование день в день и предлагали приобрести самотест», - рассказал член регионального штаба Народного фронта Эдуард Гончаров.

Напомним, предложение снизить цену на ПЦР-тестирование озвучил в январе руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов в ходе совещания Президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина с членами правительства. А в начале февраля генеральный прокурор страны Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов проверить обоснованность стоимости исследований методом ПЦР в лабораториях медицинских учреждений.

Фото регионального штаба Народного фронта.