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Мурманская область. Арктика (16+)25.11.20 11:30

В Мурманской области изменится порядок закупок в 2021 году

С 1 января 2021 года в закупочной системе региона произойдет ряд изменений. Сегодня на заседании правительства Мурманской области обсудили вопросы совершенствования организации закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых заказчиками для обеспечения государственных и муниципальных нужд. С докладом на эту тему выступил председатель профильного комитета Алексей Коптев.

«Подготовлен проект НПА. В нём детализирован порядок планирования, организации и проведения закупок. Мы предлагаем ввести понятие «особо значимые закупки», к которым будут относиться закупки в рамках национальных и региональных проектов, закупки со стоимостью свыше 5 млн рублей, а также имеющие сезонный характер», – пояснил председатель комитета по конкурентной политике Мурманской области Алексей Коптев.

Определены сроки проведения так называемых сезонных закупок. Ремонт общеобразовательных организаций и организаций среднего профобразования необходимо будет выполнять не позднее 15 августа. Срок окончания работ по программе «Формирование комфортной городской среды», текущему ремонту дорог и придомовых территорий, капремонту фасадов – до 30 сентября.

Закупки по нацпроектам, которые заказчики осуществляли по Федеральному закону № 223-ФЗ самостоятельно, начнёт проводить Региональный центр организации закупок. Муниципальные заказчики наравне с государственными будут осуществлять закупки малого объёма, то есть до 600 тысяч рублей, через региональную торговую площадку «Малые закупки». Кроме того, сезонные закупки муниципальных заказчиков, а также закупки за счёт субсидий из областного бюджета рекомендовано выполнять через комитет по конкурентной политике. Специалисты ведомства будут проводить экспертизу поступивших заявок.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, сроки осуществления закупок и выполнения работ, которыми должны руководствоваться заказчики, установят на нормативном уровне. Все перечисленные изменения планируется закрепить соответствующим постановлением правительства региона.

 

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