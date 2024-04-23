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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.24 11:30

В Мурманской области к началу 2024 года зарегистрировано почти 26 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, это на 4,3% больше уровня прошлого года

В этом году программа Дней предпринимательства в Мурманской области включает в себя больше 60 мероприятий разных форматов, направленных на развитие профессиональных компетенций, обмен опытом и новыми идеями в бизнес-сообществе, а также популяризацию самого предпринимательства. Такую информацию сообщил 22 апреля губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.  

«В Мурманской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства на начало года составило почти 26 тысяч единиц, что на 4,3 % выше уровня 2023 года. Количество самозанятых граждан по итогам 2023 года превысило 28 тысяч человек, что на 43% выше уровня аналогичного периода в предыдущем году. Такой рост числа и индивидуальных предпринимателей, и самозанятых – важный показатель, насколько привлекательной становится Мурманская область для ведения бизнеса. И, безусловно, это результат эффективной работы, проведенной в рамках стратегического плана «На Севере – жить!», внедрения мер финансовой и нефинансовой поддержки, льготных налоговых и преференциальных режимов, – чтобы субъектов малого и среднего бизнеса у нас становилось всё больше», – отметил глава региона. 

Андрей Чибис напомнил, что поддержка предпринимательства в Мурманской области продолжается, – всего в 2023 году на развитие малого и среднего предпринимательства из федерального и регионального бюджетов было направлено порядка 300 млн рублей. 

Губернатор обратил внимание предпринимателей региона на возможность дать оценку условиям ведения бизнеса в Мурманской области: стартовали опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения, в рамках которых каждый предприниматель может внести свой вклад, выразить свое мнение и оценить ситуацию в нашем регионе и повлиять на принимаемые решения, направленные на улучшение инвестиционного климата Мурманской области. Рассылка информации об анкетировании осуществляется по электронной почте и СМС.  

«Не пропустите возможность отдать свой голос, опрос продлится до начала июня текущего года. Тем более, что нам есть чем гордиться: с 2019 года ВРП на душу населения вырос в 2,5 раза; объём инвестиций за 5 лет в регионе составил порядка 1,2 трлн рублей, в шесть раз снижены налоги для малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения. На сегодняшний день Мурманская область – лидер по объёму вложенных инвестиций и количеству резидентов Арктической зоны Российской Федерации. Все вместе стараемся и продолжим стараться, чтобы бизнесу у нас было комфортно, потому что это вопрос самореализации людей, зарплат и рабочих мест, которые создаются на нашей территории», – подчеркнул губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, о мероприятиях в рамках дней предпринимательства в 2024 году доложила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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