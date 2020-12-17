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Мурманская область. Арктика (16+)17.12.20 12:30

В Мурманской области к переписи населения подключатся добровольцы

Мурманскстат и государственное областное бюджетное учреждение молодёжной политики «Региональный центр поддержки молодёжных и добровольческих инициатив» подписали Соглашение о сотрудничестве в области статистики и молодёжных добровольческих инициатив «Волонтёры переписи». Стороны договорились о создании волонтёрского корпуса и организации его работы в период подготовки и проведения предстоящей Всероссийской переписи населения.

Добровольцы будут оказывать консультативную помощь жителям Мурманской области по вопросу прохождения переписи на портале «Госуслуги» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того, добровольцы примут участие в проведении информационной кампании в ходе  муниципальных и региональных мероприятий, проведут лекции для студентов и занимательные уроки для школьников, а также разъяснят цели, задачи и значение переписи на специальной странице «Волонтёры переписи» Интернет-ресурса Волонтёрского центра.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата,  для всех желающих стать волонтёрами переписи в Единой информационной системе «DOBRO.RU» по ссылке: перепись2020.добро.рф открыта регистрация в волонтёрский корпус, которая завершится 1 марта 2021 года.

Безвозмездная помощь добровольцев – людей, которые пожертвовали своим личным временем и интересами, широко использовалась в нашей стране на Зимних Олимпийских играх 2014 года в г. Сочи, ещё одним востребованным направлением волонтёрского движения стала помощь пожилым и социально незащищённым людям в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019.

Порыв добровольцев благороден, а их помощь бесценна. По результатам выборочного обследования рабочей силы, в Мурманской области в январе-сентябре 2020 года численность лиц, занятых волонтёрской деятельностью, увеличилась почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Самым первым волонтёром переписи, пожалуй, можно считать русского писателя Антона Павловича Чехова. В 1890 году он один переписал всех жителей острова Сахалин, и ему удалось найти общий язык с каторжанами. Впоследствии за эту работу он был награждён медалью «За труды по первой всеобщей переписи населения».

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