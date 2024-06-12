В Мурманской области, как и во всей стране, сегодня проходят торжественные мероприятия, посвящённые Дню России

С главной сцены в Мурманске на площади Пять Углов северян поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Сегодня мы отмечаем самый важный государственный праздник – День России. Мы живём в самой лучшей стране – огромной, красивой, сильной и многонациональной. Стране, которая бережно хранит семейные, традиционные ценности. В стране, в которой живут замечательные люди» – сказал Андрей Чибис, подчеркнув, что жители Мурманской области вносят важный вклад в развитие России.

Глава региона отметил, что сегодня наша страна стоит на пороге новых свершений.

«Наши бойцы, в том числе ребята из нашей области, героически отстаивают интересы Родины. И никто не сомневается, что мы победим. Спасибо за то, что каждый из вас на своём месте делает свою работу хорошо, честно и искренне – это вклад каждого в нашу общую победу. Спасибо за любовь к стране и к родному краю. С праздником! С Днём России!», – сказал губернатор.

В этот день на площади Пять Углов развернулось праздничное гуляние «У меня ты, Россия, как сердце, одна!». Для мурманчан и гостей города работали спортивные и игровые площадки, зоны для мастер-классов и другие активности. Также все желающие могли посетить фотовыставку «Моя семья», организованную совместно с Русским географическим обществом, этническую выставку старинного российского быта.

На главной сцене региона выступили лучшие творческие коллективы Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, в День России в столице Кольского Заполярья впервые прошёл межрегиональный праздник плотницкого искусства. На улице Воровского были организованы мастер-классы от народных мастеров РФ и конкурс плотницкого искусства. Мероприятия сопровождались игровыми программами и выступлениями народных и фольклорных коллективов, организованными областным Дворцом культуры имени С.М. Кирова. На торжественной церемонии закрытия праздника выступил вокальный ансамбль студентов кафедры русского народного песенного искусства Санкт-Петербургского государственного института культуры «Родник».

Концерты, тематические интерактивные площадки, выставки и мастер-классы, спортивные состязания и другие праздничные мероприятия были организованы во всех муниципалитетах региона.

Фото: https://gov-murman.ru