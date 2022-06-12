В Мурманской области, как и во всей стране, сегодня прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню России

«Дорогие друзья, сегодня для всех нас очень важный день – мы отмечаем День России, день нашей страны: сильной, мощной, непобедимой. И наш северный край, Мурманская область, вносит весомый вклад в развитие Родины, рост экономики, сохранение суверенитета, защиту и развитие Арктики. Я благодарю каждого из вас за ваш вклад, ваше дело, за искреннюю любовь к Родине, за то, что мы вместе! С праздником, с Днём России!» – обратился глава региона.

В муниципалитетах и столице региона были организованы концерты, тематические интерактивные площадки, викторины и мастер-классы, спортивные состязания. С главной сцены праздника в Мурманске на площади Пять Углов северян поздравил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Дорогие друзья, сегодня для всех нас очень важный день – мы отмечаем День России, день нашей страны: сильной, мощной, непобедимой. И наш северный край, Мурманская область, вносит весомый вклад в развитие Родины, рост экономики, сохранение суверенитета, защиту и развитие Арктики. Я благодарю каждого из вас за ваш вклад, ваше дело, за искреннюю любовь к Родине, за то, что мы вместе! С праздником, с Днём России!» – обратился глава региона.

В этот день в Мурманске также проходила выставка специальной техники и вооружения на улице Ленинградской, состоялось торжественное прохождение маршем парадных расчётов и показательные выступления роты почётного караула. Справа от главной сцены работала «Этноплощадка», организованная национально-культурными общественными объединениями Дома Дружбы Мурманской области: мастер-классы «Саамский оберег», молдавский весенний амулет «Мэрцишор», «Поморская козуля», выставки и игры. Были организованы интеллектуальная игровая площадка «Кот учёный», интерактивная программа шатёр «Караоке» и площадка «Русские витязи».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на главной сцене областного центра выступали творческие коллективы: ансамбли «Россия» и «Сполохи» Дворца культуры им. С.М. Кирова, а также «Хор русской армии» из Санкт-Петербурга.

Фото и видео: https://vk.com/arctictv51