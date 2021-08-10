В Мурманской области кампания 2021 года по капитальному ремонту многоквартирных домов выполнена на 46%. Об этом сообщил генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Фёдор Денисов.

«На сегодняшний день из 254 многоквартирных домов работы завершены в 117. Капитальный ремонт продолжается на 116 объектах. В высокой степени готовности находится порядка 20 объектов. В частности, фасады семи многоквартирных домов готовы под окраску. Колористические решения согласованы. Как только краска прибудет на объекты, рабочие приступят к ее нанесению», – отметил Фёдор Денисов.

Ещё по 21 жилому дому проводятся конкурсные процедуры. Работы, которые планируется провести на этих объектах, не зависят от погодных условий и могут выполняться и в холодное время года, сообщило региональное Министерство строительства.