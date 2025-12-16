В Мурманской области капитально отремонтировали 348 домов

В Мурманской области продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера о ходе работ на традиционном оперативном совещании у главы региона Андрея Чибиса рассказала заместитель губернатора Ольга Вовк.

«В Мурманской области проводится системная работа по преображению облика наших городов и посёлков. В этом году выполняется беспрецедентный объём работ по капитальному ремонту многоквартирных домов – подрядчики приводят в порядок 702 жилых объекта. Капремонт уже завершён в 348 домах, ещё на 29 объектах – работы в высокой степени готовности. По остальным 325 домам окончание капремонта запланировано в 2026 году», – отметила Ольга Вовк.

В том числе в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!» в Мурманской области заменены 203 лифта в 91 доме. Также отремонтированы 154 крыши, 108 фасадов, 19 фундаментов и 9 подвалов. Завершена модернизация 262 внутридомовых инженерных систем, в том числе 14 индивидуальных тепловых пунктов и 88 теплообменников.

В рамках реновации ЗАТО продолжается капремонт 111 многоквартирных домов.

Как подчеркнула вице-губернатор, в этом году к преображению многоквартирных домов подошли комплексно. По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!» завершающим этапом капитального ремонта многоквартирных домов стала установка архитектурно-художественной подсветки. Только в 2025 году подсвечено 45 жилых зданий в Мурманске, Мончегорске, Североморске, Печенгском округе и Александровске. Всего с 2021 года архитектурно-художественная подсветка установлена более чем на 130 домах Мурманской области.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, с 2019 года были капитально отремонтированы 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558745/#&gid=1&pid=1