Девять мастеров из Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в различных номинацияхМурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.12.25 15:30

В Мурманской области капитально отремонтировали 348 домов

В Мурманской области продолжается кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера о ходе работ на традиционном оперативном совещании у главы региона Андрея Чибиса рассказала заместитель губернатора Ольга Вовк.

«В Мурманской области проводится системная работа по преображению облика наших городов и посёлков. В этом году выполняется беспрецедентный объём работ по капитальному ремонту многоквартирных домов – подрядчики приводят в порядок 702 жилых объекта. Капремонт уже завершён в 348 домах, ещё на 29 объектах – работы в высокой степени готовности. По остальным 325 домам окончание капремонта запланировано в 2026 году», – отметила Ольга Вовк.

В том числе в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!» в Мурманской области заменены 203 лифта в 91 доме. Также отремонтированы 154 крыши, 108 фасадов, 19 фундаментов и 9 подвалов. Завершена модернизация 262 внутридомовых инженерных систем, в том числе 14 индивидуальных тепловых пунктов и 88 теплообменников.

В рамках реновации ЗАТО продолжается капремонт 111 многоквартирных домов.

Как подчеркнула вице-губернатор, в этом году к преображению многоквартирных домов подошли комплексно. По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!» завершающим этапом капитального ремонта многоквартирных домов стала установка архитектурно-художественной подсветки. Только в 2025 году подсвечено 45 жилых зданий в Мурманске, Мончегорске, Североморске, Печенгском округе и Александровске. Всего с 2021 года архитектурно-художественная подсветка установлена более чем на 130 домах Мурманской области.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, с 2019 года были капитально отремонтированы 2284 многоквартирных дома, в том числе в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558745/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Цифровые навыки и рост зарплат на 13%: как изменилась профессия грузчика в Мурманской области
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Единовременные выплаты получат все сотрудники бюджетной сферы. Некоторые категории меньше, некоторые больше, но получат все - Андрей Чибис-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 58 копеек, доллар теряет почти 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»