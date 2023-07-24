В Мурманской области капитально отремонтировали ещё три крыши многоквартирных домов

Благодаря региональной программе капитального ремонта преображается всё больше домов в Мурманской области. Так, на прошлой неделе были приняты работы по капитальному ремонту ещё трёх крыш в Мурманске, Североморске и Полярном.

Договор на капитальный крыши дома №5 по улице Авиаторов в Североморске был заключён в ноябре 2022 года, а 12 июля 2023 года состоялась комиссионная приемка работ. На основании проектных решений подрядчик утеплил чердак, заменил кровельное покрытие, смонтировал водосточную систему и кровельное ограждение. Аналогичные работы были выполнены в Полярном, где выполнялся капитальный ремонт крыши дома №6 по улице Гагарина.

В тот же период времени уложились и рабочие, выполняющие капитальный ремонт крыши дома №59 по улице Академика Павлова в Мурманске. В процессе работ также была утеплена крыша, восстановлены вентиляционные шахты, смонтирован каркас с гидроизоляционным покрытием и система водостока, а также заменены двери и люки выхода на крышу.

Как сообщает региональное Министерство строительства, всего в Мурманской области в 2023 году запланирован капитальный ремонт крыш 68 многоквартирных домов, работы по 32 из которых уже приняты комиссией без замечаний.

Фото: https://gov-murman.ru