В Мурманской области капитально отремонтированы первые дворы в этом строительном сезоне

В нашем регионе продолжается объёмная работа по капитальному ремонту территорий, прилегающих к многоквартирным домам. Кардинально преобразить в этом строительном сезоне планируется 122 двора, в 20 муниципальных образованиях региона.

Так, уже полностью готовы две дворовые территории в поселке Ревда. Вместо разбитого асфальта новое полотно появилось по адресам ул. Комсомольская, 17 и 19. Кроме того подрядчик заменил бордюрный камень, выполнил разуклонку, чтобы не скапливалась вода, установил люки, засеял газоны.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на сегодня работы в рамках стратегического плана «На Севере – жить» продолжаются во всех муниципалитетах. Стоит отметить, что за четыре предыдущих года в Мурманской области капитально отремонтированы территории, прилегающие к 873-ём многоквартирным домам.

Фото: https://gov-murman.ru