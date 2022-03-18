В Мурманской области капитально ремонтируют 69 крыш, находящихся в критическом состоянии

Правительство Мурманской области уделяет много внимания состоянию многоквартирных домов. Год назад при повышении взноса на капитальный ремонт, в частности, было обещано, что дополнительные средства будут потрачены на привидение в порядок крыш, находящихся в критическом состоянии. Что сделано за год в этом направлении, рассказал первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«В 2021 году комиссия по установлению необходимости проведения капитального ремонта при региональном Минстрое приняла решение о переносе срока капремонта крыш 99 многоквартирных домов на более ранний. На сегодняшний день капитально отремонтированы 16 кровель в Мурманске, Апатитах и Кировске. Кроме того, сейчас идут работы на 69 крышах 13 муниципалитетов», – отметил Алексей Грачиков.

В частности, завершается капитальный ремонт 13 кровель в Луостари. Благодаря современным технологиям привести их в порядок удалось в холодное время года.

Как подчеркнул первый заместитель министра строительства региона, в правительстве понимают актуальность проведения капитального ремонта критических крыш. Поэтому эта работа будет продолжена, в частности сверх краткосрочного плана в 2023 году будет приведено в порядок 10 крыш в Мурманске, сообщает региональное Министерство строительства.