В Мурманской области карантинные ограничения серьёзно повлияли на показатели грузо- и пассажирских перевозок

Региональное Министерство экономического развития разместило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь–июль 2020 года. Как сообщает ведомство, за январь-июль 2020 года морскими портами и терминалами Мурманской области переработано 32,5 млн тонн грузов, что на 13,7% ниже объёмов января-июля 2019 года.

Наблюдается снижение как перевалки сухогрузов (на 13,2%), так и наливных грузов (на 14%), что в первую очередь обусловлено чрезвычайной ситуацией, вызванной обрушением железнодорожного моста на перегоне Кола - Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги (01.06.2020). Кроме того, значительное влияние на динамику показателя оказывает изменение мировой рыночной конъюнктуры.

Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом снизился на 2,5% к уровню января-июля 2019 года, что также связано с обрушением железнодорожного моста.

Объём перевозимых грузов морским транспортом составил 35,4% к уровню соответствующего периода прошлого года, грузооборот – 55,4%, что обусловлено отсутствием перевозок в заграничном плавании, значительным снижением каботажного плавания (по причине сложного финансового состояния основного перевозчика и введением в отношении него процедуры наблюдения).

Организациями, занимающимися грузовыми автоперевозками, перевезено грузов на 14,3% меньше, чем по итогам 7 месяцев 2019 года; грузооборот составил 83,6% к январю-июлю 2019 года.

В связи с сохранением карантинных ограничений в отчётном периоде продолжает наблюдаться существенное снижение объёма пассажирских перевозок. Так автобусным транспортом перевезено на 29,4% пассажиров меньше, чем в январе-июле 2019 года, воздушным – на 24%.