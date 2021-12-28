В Мурманской области каждый третий заявитель уже получил «Гектар Арктики»

О реализации в Мурманской области программы льготного предоставления земельных участков «Гектар Арктики» на итоговой пресс-конференции рассказала заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

«Была проведена огромная работа, мы очень тщательно отбирали земли, доступные для предоставления, думаю, этим обусловлена популярность программы среди северян. Мурманская области лидирует по числу заявок – подано уже больше 3100. Всего по регионам Арктики подано более 5500 заявок. Более 1200 участков уже предоставлены, то есть каждый третий», – отметила вице-губернатор.

Также более 550 договоров находятся в стадии подписания. В настоящий момент получатели земли определяются с видом использования, многие планируют использовать землю под индивидуальное жилищное строительство.

Ольга Кузнецова отметила, что наибольшее количество участков в регионе предоставлено на территории Кольского района, в районе Серебрянских ГЭС, Апатитов.

Губернатор Андрей Чибис, в свою очередь, добавил, что основной эффект программа даст с февраля 2022 г., когда на «Гектар Арктики» смогут претендовать жители всей страны.

«Когда люди начнут продавать квартиры в столицах и приезжать заниматься бизнесом на Север – этот тренд сможет изменить качество жизни в регионе», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, правительство Мурманской области нацелено помогать жителям в вопросе создания инфраструктуры. Уже определено 17 локаций, где сформировано и предоставлено более 30 земельных участков. Сейчас ведётся работа по возможности выделения финансирования за счёт федерального центра для подведения электроэнергии и дорог к определенным локациям.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433529/#&gid=1&pid=1