В Мурманской области ко Дню Победы приурочено более 300 культурно-досуговых, памятно-мемориальных и информационно-просветительских мероприятий

Об этом вчера на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Уже через неделю состоится один из самых важных праздников в нашей стране – День Победы. К 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Мурманской области приурочено более 300 культурно-досуговых, памятно-мемориальных и информационно-просветительских мероприятий и более 500 мероприятий патриотической направленности в образовательных учреждениях региона», – сказал губернатор.

Ключевыми традиционно станут памятное мероприятие в Долине Славы 6 мая с проведением митинга и шествия воинских частей Северного флота, выставка военных кораблей на Мурманской морском вокзале 7, 8 и 9 мая и, конечно же, парад Победы, который пройдёт 9 мая на площади Пять Углов в Мурманске. Парад можно будет увидеть как лично, так и онлайн. Также губернатор напомнил, что в этом году шествие «Бессмертного полка» будет проводиться в онлайн-режиме.

«По решению Центрального штаба акции «Бессмертный полк» шествие в этом году пройдет в онлайн формате. Организаторы предлагают гражданам разместить портрет ветерана на автомобиле, одежде или в социальных сетях. Оформить макет штендера с портретом своего героя можно на сайте Бессмертного полка России», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона подчеркнул, что на протяжении всех майских праздников в регионе усилены меры безопасности и приняты дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности в местах массового пребывания людей.

Андрей Чибис отдельно отметил, что главными героями праздника являются ветераны и приравненные к ним категории граждан. На сегодняшний день их в Мурманской области 1087 человек. Поэтому крайне важно выразить им благодарность за Великую Победу, окружать их заботой и вниманием.

«Все ветераны уже получили единовременную выплату в 15 тысяч рублей, а также напомню, что ветеранам полностью компенсируются их расходы по оплате за жильё и коммунальные услуги. Хочу обратиться ко всем северянам: к сожалению, с каждым годом ветеранов и свидетелей той страшной войны становится всё меньше, поэтому наша с вами задача – окружать их теплом, заботой и вниманием», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru