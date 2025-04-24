В Мурманской области количество актуальных прав в ЕГРН превысило 1 млн

Региональный Росреестр подвел итоги I квартала 2025 года. Цифрой дня стало количество актуальных записей о зарегистрированных правах, ограничениях прав и сделках с объектами недвижимости в регионе – более 1 млн записей.

В основном это права граждан РФ – свыше 770 тысяч записей. В отношении отечественного бизнеса, а точнее юридических лиц, содержится больше 105 тысяч записей.

В отношении государственной и муниципальной собственности содержатся сведения о почти 123 тысяч прав, ограничений и сделок.

Всего по состоянию на 1 апреля 2025 года в Едином государственном реестре недвижимости учтено 673100 объектов, включая 99900 земельных участков, 67 тысяч зданий, свыше 27 тысяч сооружений и почти 478 тысяч помещений. Не имеют сведений о правах чуть более 134 тысяч объектов недвижимости.

«В марте Мурманская область присоединилась к большому федеральному проекту «Вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот», - рассказывает руководитель областного Росреестра Анна Бойко. - И мы надеемся, что наш реестр недвижимости начнёт активнее наполняться актуальной информацией о недвижимости и правах на неё. Ведь это, в первую очередь, защита прав собственников, и как следствие, повышение прозрачности и упрощение процедур совершения сделок с недвижимостью».

Инфографика предоставлена пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.