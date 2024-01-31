В Мурманской области количество городов с неблагоприятной городской средой сократилось в более, чем в два раза

За последние пять лет количество городов с неблагоприятной городской средой в Мурманской области сократилось более чем в два раза: с восьми до трёх.

Это только один из ряда положительных эффектов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом Владимиром Путиным. Он реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Среди задач федерального проекта: повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного населённых пунктов.

Благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мурманской области в 2023 году благоустроены дворовые территории 122 многоквартирных домов, 8 общественных пространств в 6 муниципалитетах, а также завершена реализация трёх проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. А начиная с 2019 года в всего в регионе благоустроенно дворовых территорий для 995 многоквартирных домов и 147 общественных пространств.