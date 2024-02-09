В Мурманской области количество городов с неблагоприятной городской средой сократилось в более, чем в два раза

За последние пять лет количество городов с неблагоприятной городской средой в Мурманской области сократилось более чем в два раза: с восьми до трёх, сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства.

Это только один из ряда положительных эффектов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом Владимиром Путиным. Он реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мурманской области в 2023 году благоустроены дворовые территории 122 многоквартирных домов, восемь общественных пространств в шести муниципалитетах, а также завершена реализация трёх проектов-победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. А начиная с 2019 года в регионе благоустроены дворовые территории 995 многоквартирных домов и 147 общественных пространств.

Фото: https://gov-murman.ru