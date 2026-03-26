В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%

На заседании Мурманской областной Думы уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева представила доклад по итогам года. Один из ключевых показателей — устойчивый рост числа многодетных семей. За последний год их количество увеличилось почти на 15% и сейчас составляет свыше 11,1 тысячи.

Она отметила, что такой результат стал возможен благодаря системной работе регионального правительства и комплексному подходу к поддержке семей, заложенному в плане «На Севере — жить!».

Всего в регионе сегодня реализуется 26 мер поддержки семей с детьми. Часть из них объединены в проект «На Севере — малыш», который стартовал в апреле 2025 года по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Среди наиболее востребованных инициатив — «Сертификат молодожёнов» (возможность пройти медицинское обследование и получить консультацию психолога при планировании семьи), «Зарплата мамы» (ежемесячная выплата при рождении первого и второго ребёнка), «Родовая сумка» (набор для будущих мам, который с 1 марта 2026 года вручается при выходе в декрет), «Подарок новорожденному» (комплект вещей первой необходимости для малыша, который получили более 4600 семей), «Такси для беременных» (компенсация проезда на обследование в Мурманск, услугой воспользовались 2368 женщин). Кроме того, работают ясельные группы для детей с двух месяцев, группы круглосуточного пребывания для родителей с посменным графиком и открыты группы неполного дня при образовательных учреждениях.

«Поддержка семей с детьми в Мурманской области носит системный и адресный характер. Рост числа многодетных семей — это лучший показатель эффективности нашей общей работы, которая ведётся в рамках национального проекта «Семья» и губернаторского плана «На Севере — жить!», — отметила Алевтина Андреева.

Как отмечает региональное Министерство труда и социального развития, в Мурманской области работа по поддержке семей продолжается. В 2026 году регион усилит корпоративную демографическую политику, вовлекая крупный бизнес в создание семейно-ориентированной среды на предприятиях. Запланировано также дальнейшее развитие инфраструктуры для семей с детьми.

