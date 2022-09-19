В Мурманской области количество новых вакансий выросло на 3%

В Мурманской области в разрезе различных профессий наиболее сильный прирост вакансий и, как следствие спрос, на новых сотрудников наблюдался в сферах «Наука, образование» (+50% новых вакансий за месяц), «Страхование» (+40%), «Закупки», «Транспорт и логистика» (по +14%), а также «Добыча сырья» (+13%).

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала динамику вакансий за последний месяц. По сравнению с концом лета спрос на персонал в целом на Северо-Западе страны вырос на 5,1%, отдельно в Мурманской области число новых рабочих мест увеличилось на 3%.

В целом на Северо-Западе лидерами по приросту количества предложений о работе стала Республика Коми – за последние 30 дней там было открыто на 9% больше вакансий. В числе лидеров также оказались Ленинградская область (+9% новых рабочих мест) и Новгородская область (+7%).

За последнее время число новых вакансий не увеличилось только в одном регионе СЗФО – Ненецком АО, там работодатели сократили активность в поиске и найме нового персонала на 11% (наглядно на диаграмме).

В Мурманской области в разрезе различных профессий наиболее сильный прирост вакансий и, как следствие спрос, на новых сотрудников наблюдался в сферах «Наука, образование» (+50% новых вакансий за месяц), «Страхование» (+40%), «Закупки», «Транспорт и логистика» (по +14%), а также «Добыча сырья» (+13%).

В свою очередь, наиболее заметно спрос на персонал в Мурманской области сократился в сферах «Государственная служба, некоммерческие организации» (-26%), «Консультирование» (-25%), а также «Автомобильный бизнес» (-22%).