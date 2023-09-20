В Мурманской области количество обращений по вопросам начала отопительного сезона уменьшилось

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1615 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 1154. Об этом сообщил руководитель ЦУР Артём Марышев.

В блоке «ЖКХ» больше всего сообщений касалось вопросов, связанных со сроками начала отопительного сезона.

«Стоит отметить, что рост количества обращений по данной проблеме замедлился. Больше всего обращений поступило из Оленегорска, жители интересуются сроками подключения отопления в жилых домах. По информации администрации города, подключение стартует сегодня, 18 сентября», — рассказал руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев.

Кроме того, в Кандалакше с 9 сентября зафиксировано 5 жалоб на крыс, в том числе на детских площадках. Провести дератизацию планируют до 25 сентября.

Администрации муниципалитета рекомендовано оперативно проинформировать жителей о проведении дератизации по указанным адресам.

В блоке «Благоустройство» жители города Гаджиево 13 сентября указали на провал грунта рядом с детской площадкой. В администрации пояснили, что ремонт должен был начаться в день обращения пользователя. Но о результатах работы администрация собирается сообщить только 22 сентября.

Учитывая опасное месторасположение ямы и её глубину, администрации ЗАТО Александровск, рекомендовано оперативно отработать данное сообщение и предоставить ответ гражданину с фотоотчётом.

ЦУР также зафиксировал сообщение жительницы ЗАТО Александровск о том, что трап между домами №22-23 по улице Красный Горн находится в опасном состоянии. В 2021 году северянке обещали, что заявка на капитальный ремонт будет подана в 2022 году. Недавно администрация в качестве реакции на обращение жительницы попросила предоставить текущее фото лестничного пролёта.

«Отработка обращений наших граждан не должна быть отпиской. Если есть проблема, то нужно выехать на место, принять решение и разобраться с ней. Прошу в течение дня доложить о ситуации с трапом в Александровске. Остальные обращения также необходимо оперативно взять в работу», — заключил губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru