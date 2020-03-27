В Мурманской области количество оформленных полисов ОСАГО по отношению к аналогичному показателю 2018 года выросло на 12%,

В 2019 году в Мурманской области были заключены 493,4 тысячи договоров страхования. Количество оформленных полисов ОСАГО по отношению к аналогичному показателю 2018 года выросло на 12%, а число застраховавших свое имущество – на 5,3%. При этом договоров страхования жизни в прошедшем году заключено чуть меньше, чем годом ранее (-6,6%).

«В 2019 году мурманчане проявили интерес к добровольному медицинскому страхованию. Объем взносов по данному направлению вырос на 14,7%, на 14,5% выросли выплаты», — отметил управляющий Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Андрей Климов.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, общий объём собранных страховщиками в Заполярье в 2019 году страховых премий составил 4,4 миллиарда рублей.