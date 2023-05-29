В Мурманской области количество приостановлений в сфере регистрации недвижимости снизилось на 58%

Региональный Росреестр отмечает, что в Мурманской области с начала 2023 года наблюдается значительное снижение числа приостановлений по регистрации прав на недвижимость. Если в 2022 году государственные регистраторы ведомства выносили в среднем ежемесячно около 40 решений о приостановлении, то в апреле 2023 года данный показатель снизился на 58% и составил всего 17 решений.

Это свидетельствует о том, что усилия ведомства, направленные на улучшение качества услуг Росреестра и повышение эффективности работы в сфере недвижимости приносят свои плоды. Сегодня граждане и организации могут быстрее и проще получить все необходимые документы для оформления своих прав на недвижимость.

«Мы продолжаем работать над улучшением качества предоставляемых услуг и повышением уровня обслуживания наших заявителей, - отмечает руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко. - Стремимся к тому, чтобы каждый человек получал высококачественные услуги в кратчайшие сроки. Наша команда специалистов проводит тщательный анализ всех решений о приостановлении и выявляет причины, которые наиболее часто встречаются в практике регистраторов. Разрабатываются новые процедуры и методы работы для исключения выявленных причин в будущем».

Кроме этого, для эффективной работы с документами и минимизации случаев приостановлений ведомство проводит постоянное обучение своих сотрудников, а также специалистов МФЦ, осуществляющих приём заявителей. В целом, снижение количества приостановлений по государственной регистрации прав на недвижимость является положительным шагом в обеспечении защиты прав граждан на недвижимое имущество, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.