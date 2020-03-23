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Мурманская область. Арктика (16+)23.03.20 10:00

В Мурманской области количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 40,7%

Прокуратурой Мурманской области проанализировано состояние преступности в Мурманской области за январь-февраль 2020 года. Всего зарегистрированы 1979 преступлений, что на 100 или 5,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В структуре преступности преобладают кражи (28,7%), мошенничества (22,1%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (12,2%).

Число мошенничеств и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 33,6% и 39,1% соответственно, а краж наоборот, уменьшилось на 1,2%.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 40,7% (с 396 до 557), их удельный вес увеличился на 7,1% и составил 28,2%.

Количество убийств (с покушениями) снизилось на 71,4% (с 7 до 2).

Зарегистрировано 27 преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью человека, их число уменьшилось на 6,9%.

Количество погибших в результате преступных посягательств уменьшилось на 30,8% и составило 18 лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред, наоборот, увеличилось на 2,8% и составило 37 лиц.

Число зарегистрированных преступлений экономической направленности снизилось на 27,2%, а коррупционной направленности не изменилось и осталось на уровне аналогичного периода прошлого года (16).

Анализ социально-криминологической характеристики преступности свидетельствует о снижении на 9,5% числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, их удельный вес не изменился и остался на уровне аналогичного периода прошлого года (65,2%).

Практически каждое третье преступление совершается лицами в состоянии алкогольного опьянения, а треть преступлений – ранее судимыми лицами.

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