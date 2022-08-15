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Мурманская область. Арктика (16+)15.08.22 14:00

В Мурманской области количество вакансий для ИТ-специалистов выросло в 1,5 раза

По сравнению с летом прошлого года количество вакансий в Мурманской области для ИТ-специалистов увеличилось в 1,5 раза, отмечают  специалисты hh.ru.

Наиболее часто ИТ-вакансии размещают работодатели из Мурманска (74% вакансий), а также в Мончегорска (7%) и Апатитов (4%).

Несмотря на значительный рост вакансий средняя предлагаемая зарплата специалистам ИТ-сферы в Мурманской области на данной момент составляет порядка 50000₽, что на 2000₽ меньше средней предлагаемой зарплаты в области. В свою очередь местные соискатели, ищущие работу в сфере информационных технологий, в среднем запрашивают 60000₽.

В основном работу в данном секторе предлагают компании отрасли «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» (24% вакансий), компании добывающей сферы (8%) и компании финансового сектора (7%).

Стоит отметить, что лишь 10% компаний предлагают удаленный формат работы, в то время как чуть больше половины (53%) местных ИТ-соискателей предпочитают работать удаленно.

Топ-5 hh.ru  вакансий для ИТ-специалистов, Мурманская область:

 

* - данные вакансий по состоянию на 11 августа 2022 года .  

 

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