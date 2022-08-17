В Мурманской области количество вакансий для желающих подработать увеличилось в 1,5 раза

По данным hh.ru, количество вакансий для желающих подработать в Мурманской области увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на данный момент составляет более 1300 вакансий.

Возможность подработки чаще встречается в таких сферах, как «Продажи» (46%), «Начало карьеры» (42%), «Транспорт, логистика» (16%), а также в сфере «Административный персонал» (15%).

В 70% вакансий компании не требуют опыта работы, а в 38% вакансий предлагают частичную занятость. В 67% вакансий с возможностью подработки работодатели готовы платить за работу от 25000₽. А в каждой третьей вакансии с подработкой (33%) компании предлагают заработок выше - от 55000₽. Стоит отметить, что средняя предлагаемая заработная плата в Мурманской области – 52000₽. Таким образом, подработка может стать для местных жителей серьёзным дополнительным заработком.

Наиболее часто вакансии для желающих подработать встречаются в Мурманске (75% вакансий), в Апатитах (5%), а также в Мончегорске (3%).

Топ-5 вакансий для желающих подработать, Мурманская область:

Преподаватель истории, 75 000₽ до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/67831083;

Швея, до 50 000₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68624911;

Водитель, от 75 000₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68334525;

Сборщик онлайн заказов, до 80 000₽ на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/68646617;

Курьер-сборщик, до 50 000₽ до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/68650375.

* - данные вакансий по состоянию на 15 августа 2022 года.