В детских поликлиниках региона вводятся дополнительные рабочие дни для проведения медицинского обследования перед поступлением в детский сад и школуВладиславу Денисову требуется срочная помощь земляков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)17.08.22 13:00

В Мурманской области количество вакансий для желающих подработать увеличилось в 1,5 раза

По данным hh.ruколичество вакансий для желающих подработать в Мурманской области увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на данный момент составляет более 1300 вакансий.

Возможность подработки чаще встречается в таких сферах, как «Продажи» (46%), «Начало карьеры» (42%), «Транспорт, логистика» (16%), а также в сфере «Административный персонал» (15%).

В 70% вакансий компании не требуют опыта работы, а в 38% вакансий предлагают частичную занятость. В 67% вакансий с возможностью подработки работодатели готовы платить за работу от 25000₽. А в каждой третьей вакансии с подработкой (33%) компании предлагают заработок выше - от 55000₽. Стоит отметить, что средняя предлагаемая заработная плата в Мурманской области – 52000₽. Таким образом, подработка может стать для местных жителей серьёзным дополнительным заработком.

Наиболее часто вакансии для желающих подработать встречаются в Мурманске (75% вакансий), в Апатитах (5%), а также в Мончегорске (3%).

Топ-5 вакансий для желающих подработать, Мурманская область:

 

* - данные вакансий по состоянию на 15 августа 2022 года.   

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Годовая инфляция в Мурманской области в июле 2022 года замедлилась до 16,18% после 16,90% в июне
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В текущем году станем бедней, но меньше-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 67 копеек, евро теряет 52 копейки-PRO Энергетику (18+)АО «АтомЭнергоСбыт» обеспечило собираемость платежей на уровне 100% по итогам 7 месяцев 2022 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 15 августа гражданам гарантируют право использовать материнский капитал для оплаты обучения детей у индивидуальных предпринимателей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Скажется ли увеличение МРОТ на доходах россиян?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика