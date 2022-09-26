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Мурманская область. Арктика (16+)26.09.22 12:00

В Мурманской области количество вакансий в отрасли металлургии и металлообработки увеличилось в 2,3 раза

Как отмечают эксперты hh.ru, в Мурманской области количество вакансий в металлургической отрасли за год выросло в 2,3 раза. С начала года местным работодателям потребовалось более 1000 новых сотрудников для работы в металлургическом секторе.

В разрезе по городам Мурманской области: наибольшее количество вакансий в металлургической сфере сейчас открыто в Мурманске (65% вакансий), в Мончегорске (13%) и в Заполярном (9%).

В основном компании, связанные с металлургической промышленностью, ищут токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, разнорабочих, инженеров, механиков, а также слесарей.

В отрасли металлургии и металлообработки работодатели Мурманской области в среднем предлагают будущим работникам доход от 80000₽, в то время как средняя предлагаемая зарплата в Мурманской области сейчас составляет 54000₽. Стоит отметить, что за год средняя предлагаемая зарплата в вакансиях металлургической отрасли Мурманской области увеличилась на 15000₽.

Среди условий работы, которые предлагают работодатели-металлурги своим будущим сотрудникам: 98% компаний предлагают полную занятость, в 32% вакансий указан вахтовый метод работы. И только в 4% вакансий работодатели предлагают гибкий график работы.

Вакансии в отрасли металлургии и металлообработки, Мурманская область:

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