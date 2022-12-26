В Мурманской области количество выявленных перспективных земельных участков под застройку жилья увеличилось в 2,5 раза

Региональный штаб по вопросам эффективности использования земельных участков с целью их вовлечения в жилищное строительство подвёл итоги работы за 2022 год.

По состоянию на 20 декабря 2022 года количество выявленных перспективных земельных участков под застройку жилья увеличилось в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом. В настоящее время на публичной кадастровой карте размещены данные о 98 таких участках общей площадью 126 га, находящихся на территории Кольского Заполярья.

«Важным является не только формирование «банка земли», наполняя его сведениями, но и вовлечение выявленных земельных участков в оборот для жилищного строительства. Через сервис «Земля для стройки» в адрес министерства с 2021 года поступило 25 обращений о предоставлении земельных участков под жилищное строительство. На сегодняшний день заинтересованным лицам предоставлено 15 участков общей площадью 17 га, из них 9 – под многоквартирные дома и 6 – под индивидуальное жилищное строительство», - сообщил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«В 2022 году Росреестр, Госкорпорация «Роскосмос» и федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса подписали трёхстороннее соглашение об информационном взаимодействии. С помощью космических снимков появится дополнительная возможность определять перспективные площади для жилищного строительства», - рассказала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Выявленные под жилищное строительство земельные участки (73 - под ИЖС, 25 - под МКД) находятся на территории городов Мурманск, Полярные Зори, Мончегорск, а также Кандалакшского, Терского, Печенгского и Кольского районов.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, выбрать участок и подать обращение в уполномоченный орган о предоставлении участка можно с помощью сервиса «Земля для стройки» на публичной кадастровой карте https://pkk.rosreestr.ru.