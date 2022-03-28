В Мурманской области коммунальные службы начали подготовку к паводковому периоду

Сегодня на оперативном совещании министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков доложил главе региона Андрею Чибису, как проходят снегоуборочные работы и подготовка к паводкам на территории городов области.

Так, в целях обеспечения безопасного прохождения паводкового периода совместно с теплоснабжающими организациями и водоканалами ведутся подготовительные мероприятия. Муниципалитетами для предотвращения подтоплений организованы работы по наведению порядка с водоотводами и промывке дренажных систем.

Отдельное внимание уделяется обеспечению уборки и вывоза снега вблизи электрических подстанций, линий электропередач и других объектов электросетевого хозяйства. Для этого в рамках штаба по обеспечению энергобезопасности главам администраций совместно с электросетевыми организациями разрабатываются согласованные графики указанных работ.

К противопаводковым мероприятиям относится и своевременный вывоз снега. При повышении температуры таяние наледи может привести не только к образованию луж во дворах, но и к подтоплению подвальных помещений многоквартирных домов. Алексей Лыженков призвал обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий и держать вопрос на особом контроле.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, в выходные дни с учётом обильных снегопадов дорожные службы работали в усиленном режиме. Всего за прошедшую неделю для уборки улично-дорожной сети привлечено 449 единиц техники и 549 единиц персонала, к уборке придомовых территорий – 229 единиц техники и 2404 работника управляющих компаний. Силами коммунальных служб убрано 4346 дворов, очищено более 12,5 кв. км улично-дорожной сети, 778 муниципальных лестниц и 1615 кровель, вывезено более 174900 кубометров снега.

За прошедшую неделю в системе мониторинга создано 1175 заданий, из них выполнено на 100% – 1157.

Процесс уборки территорий муниципалитетов находится на постоянном контроле министерства.