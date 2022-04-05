В Мурманской области компенсацию за проезд к месту отдыха теперь можно получить на студентов очных отделений, обучающихся в регионе

В Мурманской области компенсацию стоимости проезда к месту отдыха теперь можно получить и на студентов очных отделений, обучающихся в регионе. Об этом вчера в ходе оперативного совещания рассказал губернатор Андрей Чибис.

«Ко мне на одной из прямых линий обратились с просьбой распространить возможность бесплатного проезда в отпуск для студентов-очников в возрасте до 23 лет. Мы внесли эту поправку в закон. Начиная с апреля 2022 года родители получат возможность получать компенсацию за проезд к месту проведения отпуска и обратно не только на детей до 18 лет, но и на студентов-очников в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях Мурманской области», – подчеркнул глава региона.