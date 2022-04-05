Мурманская область. Арктика (16+)05.04.22 09:30
В Мурманской области компенсацию за проезд к месту отдыха теперь можно получить на студентов очных отделений, обучающихся в регионе
В Мурманской области компенсацию стоимости проезда к месту отдыха теперь можно получить и на студентов очных отделений, обучающихся в регионе. Об этом вчера в ходе оперативного совещания рассказал губернатор Андрей Чибис.
«Ко мне на одной из прямых линий обратились с просьбой распространить возможность бесплатного проезда в отпуск для студентов-очников в возрасте до 23 лет. Мы внесли эту поправку в закон. Начиная с апреля 2022 года родители получат возможность получать компенсацию за проезд к месту проведения отпуска и обратно не только на детей до 18 лет, но и на студентов-очников в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях Мурманской области», – подчеркнул глава региона.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
04.04.22 23:36
Разве в городе-герое могут быть ГОСПОДА?
Комментарий к новости:У руководителей города-героя Мурманска теперь нет приставки «и.о.»
Юлия Свекольникова, МБОУ КШМ.
01.04.22 13:44
Коллектив МБОУ "Кадетская школа города Мурманска" желает успешной и плодотворной работы господину Сердечкину и господину Морарю на благо города-героя и горожан! А что будет с 70-летней о******ой П***
Комментарий к новости:У руководителей города-героя Мурманска теперь нет приставки «и.о.»
Чубин Игорь Васильевич.
31.03.22 17:35
С пламенным приветом ко всем читающим ! Хорошая статья у Максима : коротко, чётко и газетно-шаблонно !!! Несколько интересных моментов узнал для себя и поэтому считаю, что статья Максима была пол
Комментарий к новости:ПРОБА ПЕРА: Сила Севера в людях – Евгения Чибис
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)В гонке по росту цен в магазинах Мурманской области в лидерах репчатый лук-PRO Валюту (16+)Доллар США стабилен в паре с евро, дешевеет к фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС завершилась плановая проверка системы управления охраной труда-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Обновлён перечень профессий, по которым иностранных граждан можно принимать на работу вне квоты