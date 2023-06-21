В Мурманской области компенсируют оплату проезда и аренду жилья студентам, прибывшим на практику в учреждения здравоохранения

Студентам, поступившим на целевое обучение за пределами региона и получающим высшее медицинское или фармацевтическое образование, предусмотрена возможность компенсации стоимости проезда к месту практики в Мурманской области и обратно.

Расходы компенсируют как при проезде железнодорожным, так и воздушным транспортом экономического класса.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, также предусмотрена оплата аренды жилья студентам-целевикам, не имеющим такового в месте прохождения практической подготовки. Компенсация составит 20 тысяч рублей в Мурманске и 15 тысяч рублей в других населённых пунктах региона.

Дополнительные меры социальной поддержки разработаны в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и направлены на снижение кадрового дефицита медицинских работников в Мурманской области с целью повышению доступности медицинской помощи жителям региона.

Фото: https://gov-murman.ru