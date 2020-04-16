В Мурманской области «лёгких» заболевших CoViD-19 будут лечить на дому, но с трекером на запястье

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, при лёгкой форме заболевания пациентов в Мурманской области планируется переводить на домашнее лечение. На сегодняшний день большинство пациентов в Мурманской области с подтверждённым коронавирусом переносят заболевание именно в лёгкой форме. В этих случаях возможен вариант лечения таких пациентов на дому, как это уже сделано в Москве.

При такой системе необходима чёткая уверенность в том, что население будет в безопасности и контакт с заболевшим человеком будет исключён — это важно и для окружающих, и для самого инфицированного. Человек может непреднамеренно выйти из дома, рискуя быть оштрафованным или привлечённым в том числе даже к уголовной ответственности.

Поэтому было принято решение о тестировании такой опции, как трекер. В этом случае человеку предлагается остаться лечиться дома и добровольно использовать электронный маячок или же быть госпитализированным, чтобы проходить лечение под наблюдением врачей. Закуплена пробная партия из 120 трекеров, которые должны поступить в ближайшее время.