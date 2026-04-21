В Мурманской области летняя оздоровительная кампания 2026 года охватит более 18 тысяч детей

В 2026 году на отдых и оздоровление детей на территории Мурманской области и за её пределами в рамках народной программы «На Севере – жить!» и федеральных программ выделено около полумиллиарда рублей. Летняя оздоровительная кампания‑2026 охватит более 18 тысяч детей от 6 до 17 лет. Об этом вчера на оперативном совещании в правительстве Мурманской области сообщила министр образования и науки Диана Кузнецова.

За пределами области отдохнут около четырёх тысяч обучающихся: в оздоровительные центры Туапсинского и Геленджикского районов Краснодарского края отправятся дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, участники федеральной программы «Дети Арктики», дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята, для которых родители приобрели путевки за 25% от стоимости, а также дети из семей участников специальной военной операции.

Диана Кузнецова напомнила, что по решению главы региона Андрея Чибиса дети из семей участников СВО имеют первоочередное право на получение путёвок в оздоровительные учреждения, а дети погибших участников СВО отдыхают бесплатно. Кроме того, при поддержке правительства Мурманской области в этом году вновь организован отдых для детей Запорожской области в Евпатории (Республика Крым).

Крупные предприятия региона также направят детей на отдых. Выделены путевки для обучающихся в оздоровительные центры «Артек», «Смена» и «Орлёнок». Все необходимые контракты с поставщиками услуг заключены.

«В летние каникулы отдых на территории региона организуют более чем для 14 тысяч детей, уже с 26 мая начнут работу 64 лагеря дневного пребывания на базе школ в муниципалитетах. Функционируют три детских оздоровительных учреждения: лагеря «Гандвиг» и «Варзуга», Зеленоборская санаторная школа-интернат, а также Центр гражданско-патриотического воспитания «На Севере – жить!», – подчеркнула Диана Кузнецова.

В Центре «На Севере – жить» стартует первая смена «Время юных героев»: 150 студентов и школьников за 21 день пройдут интенсивный курс дисциплины и командообразования под руководством опытных наставников, также их ждут походы, экскурсии по Мурманской области и встречи с выдающимися людьми. Всего за летний период пройдёт 5 таких смен, и 800 человек смогут научиться взаимовыручке, ответственности и проявить свои лидерские качества.

В ходе доклада профильный министр также рассказала, что в регионе запланирована работа дворовых площадок на базе образовательных организаций для трех тысяч детей, организация походной и экспедиционной деятельности для 1,5 тысячи детей. Не менее семи тысяч подростков 14-17 лет будут заняты общественно полезным трудом в рамках проекта «Работа рядом».

Для получения путевки родители могут подать заявление лично или через региональную информационную систему «Каникулы51». На сайте представлена информация о перечне оздоровительных организаций как на территории региона, так и за его пределами.

В целях контроля за проведением летней оздоровительной кампании обеспечена работа телефонов «горячей линии» по вопросам отдыха и оздоровления детей. Подробнее – по ссылке: https://minobr.gov-murman.ru/activities/ozdorovlen/folder/

В обсуждении данного вопроса принял участие председатель областной Думы Сергей Дубовой.

— Учитывая специфику нашего северного региона, летний отдых детей имеет особое значение, поэтому к организации летней оздоровительной кампании каждый год подходим с большой ответственностью. Конечно, в первую очередь упор – на оздоровление юных северян, не забываем и про их всестороннее развитие и полезный досуг, – прокомментировал Сергей Дубовой.

