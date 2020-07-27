Мурманская область. Арктика (16+)27.07.20 07:00
В Мурманской области лето в разгаре – в прямом и переносном смысле
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием северо-восточной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди.
Сегодня, 27 июля, будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +10+15º, на востоке +5+10º, днём +19+24°.
Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности
27 июля по Мурманской области ожидается: в районе г. Мончегорска и г. Оленегорска, в Печенгском районе IV региональный класс пожарной опасности; на севере Кольского района и в Ловозерском районах V региональный класс пожарной опасности.
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