В Мурманской области лето в разгаре – в прямом и переносном смысле

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием северо-восточной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются местами кратковременные дожди.

Сегодня, 27 июля, будет переменная облачность. Местами дождь. Ветер юго-восточный ночью слабый, днём умеренный. Температура воздуха ночью +10+15º, на востоке +5+10º, днём +19+24°.

Оповещение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности

27 июля по Мурманской области ожидается: в районе г. Мончегорска и г. Оленегорска, в Печенгском районе IV региональный класс пожарной опасности; на севере Кольского района и в Ловозерском районах V региональный класс пожарной опасности.