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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.23 11:30

В Мурманской области лидерство по росту цен держат репчатый лук, картофель и чёрный байховый чай

В магазинах Мурманской области с 14 по 20 февраля текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на репчатый лук (на 12,2%), картофель (на 2,8), чёрный байховый чай (на 0,9), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности, куриные яйца (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен зафиксировано на пищевую поваренную соль (на 2,0%), гречневую крупу (на 1,9), сахарный песок (на 1,6), питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности, яблоки (на 1,1), свежую белокочанную капусту (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А вот по стране, как отмечает российское статистическое ведомство, сахар впервые с конца лета 2022 года вырос в цене, за неделю с 14 по 20 февраля он подорожал на 0,05%.

Подсолнечное масло продолжает дешеветь — минус 0,32% (неделей ранее — минус 0,02%), также дешевеют гречка и рис: минус 0,47% и минус 0,28% — на текущей отчётной неделе и минус 1,07% и 0,08% — на предыдущей.

Яйца, по данным статведомства, за период с 14 по 20 февраля в среднем подорожали на 1,11% (неделей ранее — на 0,72%), свинина прибавила в цене 0,17% (до этого — подешевела на 0,61%), мясо кур подешевело на 0,36% на текущей неделе и на 0,25% — на предыдущей. Мороженая неразделанная рыба стала дешевле на 0,21% (до этого — выросла в цене на 0,55%).

Пшеничная мука подешевела на 0,7% (на прошлой неделе — на 1,09%), черный хлеб не изменился в цене (до этого — подорожал на 0,03%), белый — подорожал на 0,08% против снижения цены на 0,01% неделей ранее. Вермишель стала дешевле на 0,51% против 0,01% до этого.

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