В Мурманской области ликвидировано 7 природных пожаров

С 22 по 28 мая на территории Мурманской области зафиксировано 7 природных пожаров. Все возгорания оперативно ликвидированы сотрудниками лесопожарных формирований.

Возгорания произошли на землях лесного фонда в Кандалакшском, Кольском, Терском районах, Печенгском и Ковдорском муниципальных округах и землях запаса Печенгского округа общей площадью более 18,33 га. Предварительная причина пожаров – неосторожное обращением населения с огнём.

Возгорания были ликвидированы в первые сутки сотрудниками лесопожарных формирований и десантно-пожарной службы ГОБУ «Мурманская авиабаза».

Таким образом, с начала пожароопасного сезона на территории Мурманской области ликвидировано 10 пожаров на землях лесного фонда и землях запаса на общей площади 36,67 га.

Региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства напоминает жителям и гостям Мурманской области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. Так, в лесах запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, травы и иных горючих материалов.

В случае обнаружения пожара в Мурманской области незамедлительно звоните по телефонам: единый номер вызова служб экстренного реагирования 112; «прямая линия» лесной охраны 8 (800) 100-94-00; Региональная диспетчерская служба охраны лесов Мурманской области 8 (911) 338-61-31.

Фото (МЧС Мурманск): https://gov-murman.ru