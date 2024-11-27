В Мурманской области лишены лицензии две управляющие организации

По инициативе Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области 20 ноября 2024 года Арбитражным судом приняты решения об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами у ООО УК «МУРМАН-СТАР» и ООО «УК Северная Пальмира».

Такие решения приняты в связи с назначением административных наказаний за неисполнение предписаний за нарушение лицензионного требования, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 193 ЖК РФ.

На данный момент решения суда ещё не вступили в законную силу.

Фото: https://gzhi.gov-murman.ru/news/535419/#&gid=1&pid=1