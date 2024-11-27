Мурманская область. Арктика (16+)27.11.24 12:30
В Мурманской области лишены лицензии две управляющие организации
По инициативе Министерства государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области 20 ноября 2024 года Арбитражным судом приняты решения об аннулировании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами у ООО УК «МУРМАН-СТАР» и ООО «УК Северная Пальмира».
Такие решения приняты в связи с назначением административных наказаний за неисполнение предписаний за нарушение лицензионного требования, предусмотренного п. 3 ч. 1 ст. 193 ЖК РФ.
На данный момент решения суда ещё не вступили в законную силу.
Фото: https://gzhi.gov-murman.ru/news/535419/#&gid=1&pid=1
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
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