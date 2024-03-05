В Мурманской области медицинская помощь стала доступнее за счёт переоснащения

За счёт переоснащения учреждений здравоохранения Мурманской области повысилась скорость и точность постановки диагнозов, сократились листы ожидания, медицинская помощь приблизилась к жителям районов региона – по ряду исследований теперь не нужно ехать в областной центр.

С 2019 года в рамках президентского нацпроекта «Здравоохранение» и регионального стратегического плана «На Севере – жить» капитальные ремонты проведены на сумму более 5,3 млрд рублей.

В ушедшем году за счёт средств областного бюджета выполнены текущие и капитальные ремонты в 25 учреждениях. Введены в эксплуатацию амбулатории в Североморске-3 и на 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья. Завершены капитальные ремонты поликлиник в Оленегорске, поликлиники и стационарного отделения в Умбе. Завершается капремонт помещений Мурманской городской поликлиники №1 на улице Шмидта, а также здания лечебного корпуса Апатитско-Кировской ЦГБ. Начат капремонт поликлиники в Кировске.

После комплексного капитального ремонта за последние пять лет также были открыты поликлиники в Мурмашах, Ревде, филиалы в Мурманске, детские поликлиники в Заполярном, Никеле, Мурманске, Ковдоре и филиал в Кандалакше.

«Напомню, что мы обновили отделение радиологии и строим онкодиспансер. В настоящее время продолжается монтаж девяти модульных объектов: семи ФАПов и двух амбулаторий. После их установки будет обеспечена 100% доступность первичной медицинской помощи в удаленных от областного центра населенных пунктах», – сказал губернатор Андрей Чибис.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение», федеральных программ и стратегического плана «На Севере – жить» было приобретено 307 единиц оборудования и около 9 тысяч медицинских изделий. В том числе, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, 3 цифровых рентгена, цифровой маммограф для поликлиники в Мурмашах, 2 аппарата для исследований сосудов и сердца. Также введено в эксплуатацию новое реабилитационное оборудование для Мурманского областного лечебно-реабилитационного центра.

«Помимо прошедшего 2023 года мы анализируем пятилетний период. Благодаря каждому сотруднику медицинских учреждений система здравоохранения региона успешно справилась с поставленными перед ней в 2023 году задачами. Приведу в пример несколько демографических показателей. По сравнению с предыдущим годом на 0,3 года увеличилась ожидаемая продолжительность жизни. Это 454 сохраненных жизней. Традиционно в стране в структуре причин смертности населения преобладают болезни системы кровообращения и онкологические заболевания. Отрадно, что в прошлом году нам удалось достигнуть уровня до пандемии COVID-19, на 6% ниже, чем в 2019 году. По онкологии также идёт снижение числа умерших. Всё это стало возможным за счёт тех масштабных изменений, которые у нас реализуются в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и стратегического плана «На Севере – жить», – рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Достигать позитивных эффектов в области здравоохранения помогает и комплексная программа по сокращению дефицита медицинских кадров, которую по поручению губернатора запустили в 2023 году. За год общий острый дефицит врачей в регионе удалось снизить на 40%.



«Задача не снижать темпы сокращения дефицита медработников сохраняется, как приоритет, и на этот год», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в 2023 году более 380 тысяч человек прошли профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию. Свыше 10 тысяч пациентов получили высокотехнологичную медицинскую помощь, из них более 70% получили ее на территории региона.

Фото: https://gov-murman.ru